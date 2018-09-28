Молдаванин-браконьер попался на границе с Украиной с уловом рыбы на 3,3 тысячи евро

Молдаванин-браконьер попался на границе с Украиной с уловом рыбы на 3,3 тысячи евро

Информация о возможном незаконном вылове на озере Бурнас в Татарбунарском районе Одесской области была получена украинскими пограничниками накануне, 26 сентября.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, с целью реагирования на полученную информацию была создана межведомственная группа, и уже вечером правоохранители обнаружили гражданина Молдовы, который осуществлял незаконный лов рыбы запрещенными орудиями.

Всего у правонарушителя изъяли более 180 рыб кефали и одну сетку. Предварительная сумма ущерба, нанесенного Украине, составляет более 110 000 гривен (более 3 300 евро).

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