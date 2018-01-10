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Молдаване, заказывающие товары из-за границы до 430 евро, не будут платить таможенные пошлины

Молдаване, заказывающие товары из-за границы до 430 евро, не будут платить таможенные пошлины

Нововведение вступило в силу с 1 января 2018 года.

Для посылок, которые будут прибывать в Молдову посредством авиационного или морского транспорта, установлен новый порог для оплаты таможенных пошлин. Соответствующие изменения приняты в рамках бюджетно-налоговой и таможенной политик на 2018 год.

Нововведение относится только к физическим лицам и товарам для личного пользования, которые не предназначены для коммерческой или производственной деятельности, сообщает agora.md.

В потолок в 430 евро входит как стоимость товара, так и цена за его доставку. Поэтому стоит учитывать, что если заказываемая вещь стоит 400 евро, а доставка 31 евро, то житель Молдовы уже будет вынужден оплатить таможенную пошлину.

Ранее правительство поддержало идею разрешить гражданам Молдовы ввозить в страну без уплаты пошлин, акцизов и НДС товары, стоимостью до 800 евро, однако парламент не проголосовал за это. Товары дороже 300 евро, которые пересекают границу по суше, по-прежнему облагаются таможенными пошлинами.

 

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