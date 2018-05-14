Молдаване взяли в лизинг имущества на сумму свыше 1 миллиарда леев: на что были потрачены деньги (ИНФОГРАФИКА)

Такие данные предоставило Национальное бюро статистики, проведя анализ деятельности молдавских лизинговых компаний в 2017 году.

Согласно переданным данным, в общей сложности в прошлом году компании, специализирующиеся на лизингах, выдали средства на сумму 1 426,6 млрд леев, что на 196 млн леев (15,8%) больше, чем в 2016 году.

Преобладающая часть благ, выданных в лизинг, это транспортные средства на общую сумму 1 335,6 млрд леев. что составляет 93,6% от всех основных выданных средств. Из этой суммы – 1 286,8 млрд леев были предназначены на приобретение легковых автомобилей.

На втором месте по выданным в лизинг средствам расположились специальные машины и оборудование, на закупку которых было выделено 54,8 млн леев (3,8%). А на приобретение зданий и специальных конструкций было потрачено 36,2 млн леев, что составляет 2,5% из всех выданных в лизинг средств.

Стоит отметить, что лизингополучатели в большей степени брали имущество со сроком его выплаты в три года. На такой период было выдано 44,2% средств, общая стоимость которых составляет 631 млн леев. Стоимость средств, взятых на временное владение в период от трёх до пяти лет, составила 766,2 млн леев, а более 5 лет – 29,5 млн леев (соответственно 53,7% и 2,1 % от общей стоимости средств).