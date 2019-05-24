Молдаване всё чаще приобретают жильё в сельской местности

Молдаване всё чаще приобретают жильё в сельской местности

Согласно данным Агентства публичных услуг, в первом квартале этого года сделки с недвижимостью в сельской местности выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего с января по март 2019 года в сельских регионах было приобретено около 13 500 домов, пишет trm.md. Из них более 700 – в Хынчештском районе, 658 – в Оргееве, 572 – в Яловенах. Далее идёт недвижимость в районах Кагул и Рышканы. Этот показатель незначительно снизился в районах Бричаны, Кантемир, Каушаны, Чимишлия и в муниципии Кишинев, пишет источник.

Согласно мнению экспертов, причины, по которым граждане при покупке жилья отдают предпочтение строениям в сельской местности, включают доступность потребительских кредитов, а также различные программы помощи со стороны государства.

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