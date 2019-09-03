Молдаване вошли в топ-10 любителей путешествий по России

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Граждане Молдовы заняли девятое место в рейтинге иностранцев, которые приезжали в Россию в качестве туристов в первые 6 месяцев 2019 года. Число наших сограждан, посетивших РФ с целью отдыха, составило 189 тысяч человек.

По данным turstat.com, первое место в рейтинге заняли граждане Украины – за полгода они совершили 3 млн 424 тысячи поездок в Россию. На втором – Казахстан, 1 млн 569 тысяч, на третьем – Китай с 780 тысячами.

В топ-10 также вошли Финляндия, Азербайджан, Польша, Германия, Армения и Эстония.