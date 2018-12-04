Молдаване включили президента в топ-5 “героев нашего времени”

Молдаване включили президента в топ-5 “героев нашего времени”

Жители страны считают, что глава государства достоин быть в одном ряду со Штефаном чел Маре, Владимиром Путиным и другими известными личностями. Таковы данные опроса “Барометр общественного мнения”, которые были представлены сегодня в столице. 

Согласно итогам, отвечая на вопрос, кого бы они могли назвать героем нашего времени, наибольшее количество респондентов сказали, что Штефана чел Маре – 5,8%. На втором месте оказался российский президент Владимир Путин с 4%.

В топ-5 также вошли Иосиф Сталин (1,7%), Влад Цепеш (1,5%) и Игорь Додон (1,2%). Все остальные названные гражданами персоналии набрали менее 1%.

Опрос “Барометр общественного мнения” проводился с 9 по 23 ноября. В нем приняли участие 1115 человек. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.

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