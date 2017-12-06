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Молдаване в России промышляли производством опасной стеклоомывающей жидкости

Молдаване в России промышляли производством опасной стеклоомывающей жидкости

В «омывайке» содержалось большое количество метанола.

Незаконные производство и продажа смертельно опасной жидкости были раскрыты в ходе расследования уголовного дела об отравлении «омывайкой», возбужденного еще в феврале. Производством запрещенной продукции занимались в деревне Дубки Владимирской области, сообщает портал fontanka.ru.

Из незаконного оборота изъяли 3840 пятилитровых канистр, 25 тысяч литров метилового спирта и этикетки «Веста», «Капля», «Феникс», «Тайга», «Аляска», «Вертикаль», «Норд» и другие. На месте задержали 11 человек, все они — граждане Молдовы.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все эпизоды их деятельности и выясняют, по каких схемам они легализовывали доход.

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