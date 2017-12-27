Молдаване, трудоустроенные в России, по-прежнему присылают больше всего денег

Далее следуют Израиль и Италия.

В ноябре 2017 года через лицензированные банки в Молдову были переведены физическими лицами 105, 23 миллиона долларов, что на 15,7% больше в сравнении с ноябрем 2016 года, сообщает deschide.md.

Лидером в этом отношении является Россия – 31,2% денежных переводов. Граждане Молдовы прислали из РФ 32,86 миллионов долларов. Далее следуют Израиль – 17,7% (18,59 млн долларов), Италия – 11,8% (12,42 млн), США – 8% (8,43 млн), Германия – 5,6% (5,92 млн), Великобритания и Северная Ирландия – 5,2% (5,50 млн), Франция – 3,2% (3,38 млн), Турция – 1,3% (1,34 млн), Испания – 1,3% (1,34 млн), Ирландия – 1,2% (1,27 млн), Румыния – 0,9% (0,91 млн), Португалия – 0,8% (0,83 млн), другие государства – 11,8% (12,43 млн).

В основном соотечественники присылают доллары – 47,4%. Денежные переводы в евро составляют 44,2%, в российских рублях – 8,4%.