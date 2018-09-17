Молдаване тратят почти половину своих доходов на питание и только 0,4% – на образование

По данным Национального бюро статистики, расходы населения во II квартале 2018 года составили в среднем на одного человека в месяц 2379 лея, что на 5,9% больше чем в соответствующем периоде 2017 года и на 2,1% по сравнению с I кварталом 2018 года.

В среднем ежемесячные расходы одного человека распределяются следующим образом:

– потребление пищи – 45,0%

– содержание жилья 18,2%

– одежда и обувь – 10,4%

– здоровье – 5,4%

– связь – 4,4%

– транспорт – 3,8%

– обеспечение жильем – 3,7%

– образование – 0,4%

Структура этих расходов существенно не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем расходы на потребление городского населения составили 2746 леев на человека в месяц, что на 652 лея или в 1,3 раза больше, чем в сельской местности, пишет stirilocale.md.

В городской местности на питание население выделило 42,9% ежемесячных расходов на потребление, а в сельской – 47,1%. Для городского населения свойственна более высокая доля расходов на: связь (4,5% против 4,2% в сельской местности), транспорт (3,8% против 3,7%), гостиницы, рестораны и кафе (2,5% против 0,7%) и рекреационных услуг (2,4% против 0,4%).

У сельского населения более высокий удельный вес в структуре занимают расходы на: содержание жилья (18,4% против 18,0% в городских районах), одежда, обувь (10,5% против 10,2%) и здравоохранение (5,5% против 5,4%).