22

Молдаване стали самыми частыми гостями Украины в 2017 году

Молдаване стали самыми частыми гостями Украины в 2017 году

Наша страна заняла первое место, обогнав Белоруссию и Россию, в рейтинге стран, граждане которых чаще всего пересекали границу Украины в 2017 году.

Список составила государственная пограничная служба Украины и обнародовала на страничке в Facebook.

Так, в 2017 году молдаване пересекли границу Украины 4,5 млн раз, тогда как белорусы 2,7 млн раз, а русские – 1,5 млн пересечений. На четвертом месте оказалась Польша, граждане которой пересекли границу с Украиной 1,1 млн раз, за ней следует Венгрия – 1,06 млн пересечений.

Во вторую часть рейтинга вошли Румыния (790 тыс.), Словакия (366 тыс.), Турция (304 тыс.), Израиль (248 тыс.) и Германия (202 тыс.).

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md