Молдаване считают Россию главным экономическим и политическим партнером нашей страны

Молдаване считают Россию главным экономическим и политическим партнером нашей страны

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого Международным республиканским институтом.

Согласно итогам исследования, 40% граждан назвали главным экономическим партнёром Молдовы – Россию. Для сравнения у ЕС 37%, у Румынии всего лишь 6%, у США – 2%.

В то же время главным политическим партнером Молдовы Россию считают 32% молдаван. За ЕС выступили 29% опрошенных, за Румынию 10%, за США – 2%.

Опрос проводился Международным республиканским институтом (США) в период с 11 сентября по 16 октября. В исследовании приняли участие 1503 человека. Максимальная погрешность составляет +/-2,5%.

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