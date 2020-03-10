Молдаване с поддельными документами пытались пересечь соседнюю границу

Молдаване с поддельными документами пытались пересечь соседнюю границу

Двое граждан Республики Молдова были задержаны с поддельными удостоверениями личности на румынской границе. Мужчины признались, что заплатили по 200 евро за фальшивые паспорта, с помощью которых хотели найти работу в Румынии.

9 марта в пункте пересечения “Скуляны-Яссы” были остановлены автомобили Ford Galaxy и Mercedes Sprinter. В качестве пассажиров в них находились граждане Молдовы, пишет echipa.md со ссылкой на местную прессу.

В багаже ​​мужчин пограничники обнаружили 2 румынских паспорта с признаками подделки. По обоим случаям проводятся проверки.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md