Молдаване с поддельными документами пытались пересечь соседнюю границу

0

Двое граждан Республики Молдова были задержаны с поддельными удостоверениями личности на румынской границе. Мужчины признались, что заплатили по 200 евро за фальшивые паспорта, с помощью которых хотели найти работу в Румынии.

9 марта в пункте пересечения “Скуляны-Яссы” были остановлены автомобили Ford Galaxy и Mercedes Sprinter. В качестве пассажиров в них находились граждане Молдовы, пишет echipa.md со ссылкой на местную прессу.

В багаже ​​мужчин пограничники обнаружили 2 румынских паспорта с признаками подделки. По обоим случаям проводятся проверки.