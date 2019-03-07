Молдаване предпочитают банковским картам расчёты наличными

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Несмотря на то, что 43% доходов граждане Молдовы получают на банковскую карту, 94% покупок они всё же предпочитают осуществлять за наличные. Так, в 2018 году 51,9 млрд леев были получены в виде переводов на банковские карты, ещё 68,1 млрд были получены в виде наличных денег.

Доходами, поступающими на банковские карты, являются зарплаты, пенсии и социальные пособия, пишет ipn.md. Наличные поступают частично в результате обмена валюты, от заработной платы, продаж продукции и иных доходов индивидуальных предпринимателей.

Несмотря на то, что доходы в настоящее время на банковскую карту выше, чем 10–15 лет назад, расплачиваться молдавские граждане предпочитают наличными. Так, из почти 52 млрд леев, полученных в 2018 году на банковскую карту, 86,5% молдавские граждане сняли с карты и осуществили платежи наличными.