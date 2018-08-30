Молдаване поставили “лайк” “Фейсбуку”: количество пользователей этой соцсети увеличилось в нашей стране до 1 миллиона (ГРАФИК)

Количество пользователей самой популярной в мире социальной сети “Фейсбук” достигло в Молдове 1 миллиона. С начала текущего года на платформе зарегистрировались 90 000 человек.

“Фейсбук” удвоил количество пользователей в Молдове всего лишь за три с половиной года – в 2015 году цифровое агентство Gramatic насчитало 500 тысяч пользователей сети в Молдове. На данный момент в стране отмечается рост числа новых аккаунтов, за исключением Кишинёва, для жителей которого пик регистрации отмечался в предыдущие года, пишет realitatea.md.

В настоящее время 54% пользователей “Фейсбук” из Молдовы проживают в Кишинёве, 4,6% – в Бельцах и 3% – в Тирасполе. Из общего числа пользователей 57% составляют женщины,что на 2% больше, чем в начале текущего года. Примечательно, что в “Фейсбуке” зарегистрировано 530 000 человек в возрасте от 18 до 34 лет – это самая популярная возрастная категория в сети.

Стоит отметить, что на мировом уровне сеть Марка Цукерберга насчитывает 2,23 млрд активных пользователей.