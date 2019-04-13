Молдаване попытались провезти в Брянскую область 1,5 тонны мяса без документов

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12 апреля специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям на станциях “Брянск-Орловский” и “Суземка” пресекли ввоз 1,5 тонны мяса неизвестного происхождения. Продукцию везли в ручной клади пассажиры поездов.

Продукция перевозилась гражданами Молдовы и Украины с нарушением условий транспортировки и без документов, подтверждающих их фитосанитарную безопасность, пишет bryansktoday.ru.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, по указанным причинам небезопасная продукция была изъята из пассажирских составов. Всю партию мяса вернули на сопредельную территорию, а её владельцев привлекли к административной ответственности.