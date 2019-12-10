Молдаване открыли подпольный сигаретный цех в Чехии: членам ОПГ светит 10 лет тюрьмы (ФОТО, ВИДЕО)

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Преступная группа, состоящая из граждан Молдовы и Чехии в возрасте от 30 до 45 лет, была раскрыта в результате совместной операции молдавских правоохранителей и таможенной службы Чешской Республики.

В течение десяти месяцев велось наблюдение за группой людей, которые занимались незаконным производством и контрабандой сигарет через компании, зарегистрированные в Республике Молдова. Члены группы использовали транспортные средства, зарегистрированные в этих компаниях, для перевозки сигарет по территории ЕС. Стоимость контрабандных товаров составляет более 19 миллионов евро.

Так, 15 октября чешские власти возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Впоследствии выяснилось, что члены ОПГ осуществляли свою преступную деятельность в нескольких европейских странах. Группу возглавляли граждане Молдовы, ответственные за приобретение компонентов для незаконного изготовления сигарет и за транспортировку на производственную площадку в Чехию.

2 декабря 2019 года эта преступная группа была задержана во время погрузки сигарет в грузовик с молдавскими номерами, который принадлежал одному из задержанных. Кроме того, были проведены обыски в нескольких зданиях в Чехии. В результате было найдено 180 поддонов с компонентами для производства сигарет и отходов от производства табака. Во время обыска была обнаружена полная линия по производству сигарет, машинка для резки табака и 8 550 000 сигарет, а также поддельные румынские документы, используемые подозреваемыми в своей преступной деятельности.

Таким образом, в Чехии были арестованы пять молдаван. Ещё четверо граждан Чехии были отправлены под стражу. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет.