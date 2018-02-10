Молдаване не торопятся покупать полис медстрахования

Национальная компания по страхованию в медицине объявила, что в январе 2018 года полис обязательного медицинского страхования оплатили 17 тысяч граждан, что на 2 тысячи 700 меньше, чем в январе прошлого года.

11500 из них воспользовались 50%-ной скидкой. Речь о предпринимателях, обладателях патентов, арендаторов и арендодателях, других гражданах, которые не трудоустроены официально, временно проживающих на территории Республики Молдова гражданах. Отмечается, при этом, что более трех тысяч человек, оплатили полис с 50%-ной скидкой посредством электронной услуги MPay.

Еще около 5800 человек, владельцев сельскохозяйственных земель, купили полис с 75%-ной скидкой. Напомним, что стоимость полиса обязательного медицинского страхования в 2018 году составляет 4056 леев. Скидки в 50% и 75% действительны до 31 марта.