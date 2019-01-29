Молдаване назвали деятельность президента главным политическим событием 2018 года

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Насыщенная деятельность главы государства нашла отклик в сердцах жителей нашей страны. 32,9% жителей Молдовы считают, что именно повестка президента и предпринятые им действия были самыми видными и значимыми в прошлом году. Об этом свидетельствуют представленные сегодня, 29 января, результаты опроса общественного мнения.

В частности, граждане упомянули: ремонт и инаугурацию здания президентуры, снятый по инициативе Додона фильм об истории Молдовы, восстановление дружественнных отношений с Российской Федерацией и выступление на заседании Государственной Думы РФ. Также гражданам запомнилась встреча с патриархом Кириллом, участие Додона в заседании Высшего совета ЕАЭС и в саммите СНГ в Москве, создание новых рабочих мест путем открытия доступа на евразийский рынок. Отметили респонденты и аннулирование, благодаря президенту, пошлин на сельскохозяйственные товары и миграционную амнистию молдаван в России, а также увеличение экспорта молдавских яблок в РФ.

Отдельное уважение у молдаван вызвала деятельность Благотворительного фонда первой леди “Din suflet” и оказание помощи нуждающимся, раздача рюкзаков со школьными принадлежностями всем первоклассникам страны и открытие спортивных комплексов по всей Молдове. Запомнилась жителям страны и временная передача полномочий главы государства премьеру или спикеру парламента решениями Конституционного суда.

Социологическое исследование “2018 год по мнению населения Республики Молдова” проводилось Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова с 4 по 19 января 2019 года. В исследовании приняли участие 1179 респондентов из 81 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.