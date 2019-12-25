Молдаване массово возвращаются на Родину к зимним праздникам: ситуация на границе

Молдаване массово возвращаются на Родину к зимним праздникам: ситуация на границе

За последние 24 часа в пунктах пересечения поток лиц составил 57 518. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на въезд в Республику Молдова – 38 762.

Из общего числа людей, пересекших границу, 31 230 были гражданами Молдовы, 16 652 из них въехали в страну. Трафик транспорта составил 13 515, из которых 7 094 зарегистрированы за рубежом, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Наиболее востребованными КПП оказались:

  • КПП «Леушены» – 13 085 пересечений;
  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 274 пересечений;
  • КПП «Скуляны» – 6 582 пересечения;
  • КПП «Атаки» – 5 398 пересечений;
  • КПП «Крива» – 3 591 пересечение;
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 360 пересечений;
  • КПП «Костешты» – 3 275 пересечений;
  • КПП «Кагул» – 3 091 пересечение.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали следующие нарушения:

  • 2 нарушения режима пересечения границы;
  • 1 попытка пересечения границы на основании поддельных документов;
  • 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 2 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
  • идентифицировано 10 человек, находившихся в национальном розыске.

В настоящее время все контрольно-пропускные пункты работают в нормальном режиме.

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