Молдаване массово возвращаются на Родину к зимним праздникам: ситуация на границе

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За последние 24 часа в пунктах пересечения поток лиц составил 57 518. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на въезд в Республику Молдова – 38 762.

Из общего числа людей, пересекших границу, 31 230 были гражданами Молдовы, 16 652 из них въехали в страну. Трафик транспорта составил 13 515, из которых 7 094 зарегистрированы за рубежом, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.

Наиболее востребованными КПП оказались:

КПП «Леушены» – 13 085 пересечений;

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 274 пересечений;

КПП «Скуляны» – 6 582 пересечения;

КПП «Атаки» – 5 398 пересечений;

КПП «Крива» – 3 591 пересечение;

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 360 пересечений;

КПП «Костешты» – 3 275 пересечений;

КПП «Кагул» – 3 091 пересечение.

В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали следующие нарушения:

2 нарушения режима пересечения границы;

1 попытка пересечения границы на основании поддельных документов;

4 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

2 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

идентифицировано 10 человек, находившихся в национальном розыске.

В настоящее время все контрольно-пропускные пункты работают в нормальном режиме.