Молдаване массово возвращаются на Родину к зимним праздникам: ситуация на границе

За последние 24 часа в пунктах пересечения поток лиц составил 57 518. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на въезд в Республику Молдова – 38 762.
Из общего числа людей, пересекших границу, 31 230 были гражданами Молдовы, 16 652 из них въехали в страну. Трафик транспорта составил 13 515, из которых 7 094 зарегистрированы за рубежом, сообщает пресс-служба Пограничной полиции.
Наиболее востребованными КПП оказались:
- КПП «Леушены» – 13 085 пересечений;
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 8 274 пересечений;
- КПП «Скуляны» – 6 582 пересечения;
- КПП «Атаки» – 5 398 пересечений;
- КПП «Крива» – 3 591 пересечение;
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 360 пересечений;
- КПП «Костешты» – 3 275 пересечений;
- КПП «Кагул» – 3 091 пересечение.
В указанный период сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали следующие нарушения:
- 2 нарушения режима пересечения границы;
- 1 попытка пересечения границы на основании поддельных документов;
- 4 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 2 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;
- идентифицировано 10 человек, находившихся в национальном розыске.
В настоящее время все контрольно-пропускные пункты работают в нормальном режиме.
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