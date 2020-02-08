Молдаване хотели контрабандой провезти через украинскую границу 400 кг сушёного манго

Молдаване хотели контрабандой провезти через украинскую границу 400 кг сушёного манго

Киевской таможней было изъято 400 кг сушёного манго и 300 кг кедрового ореха, которые двое граждан Молдовы хотели перевезти через таможенную границу из России.

Инцидент произошёл в пункте пропуска “Выступовичи”. Один из мужчин выбрал “красный коридор”, а другой поехал зелёной полосой. Об имеющихся товарах ни один из мужчин не заявил, пишет unn.com.ua.

При проведении таможенного контроля в багажных отсеках их автомобилей было обнаружено всего 392 кг манго и 298 кг лущёного кедрового ореха.

По обоим случаям нарушения таможенных правил, совершённых гражданами Молдовы, были составлены административные протоколы. Продукты изъяты, обстоятельства инцидента выясняются.

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