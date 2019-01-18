Молдаване добровольно сдают нелегальное оружие и боеприпасы (ФОТО, ВИДЕО)

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С момента старта кампании по добровольной сдаче незаконно хранимого огнестрельного оружия “Время пришло — сдай оружие”, добровольно были сданы 70 единиц оружия и более 2 000 боеприпасов. Кампания была запущена Главной полицейской инспекцией в октябре 2018 года.

В ходе обысков также было изъято 32 единицы гладкоствольного и 9 единиц пневматического оружия. Сотрудники правоохранительных органов провели около 400 мероприятий по информированию населения о необходимости добровольной сдачи незарегистрированного оружия.

В течение 2018 года было изъято из обращения 4 768 единиц повреждённого огнестрельного оружия, с изменениями в конструкции или приспособленными для совершения преступлений, конфискованными или добровольно сданными и т. д. Сотрудники полиции предотвратили 63 преступления и 130 инцидентов, связанных с использованием незаконно хранимого оружия, а также 147 преступлений, связанных с ношением, хранением, приобретением, незаконным изготовлением огнестрельного оружия и боеприпасов.

Кампания по сдаче оружия и боеприпасов продлится до 23 января 2019 года.