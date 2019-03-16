Молдаван с фальшивыми румынскими паспортами задержали на границе (ФОТО)

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Сотрудники пограничной полиции в Яссах изъяли три румынских удостоверения личности и водительские права. Документы оказались поддельными.

14 марта в пункте пересечения Скулень-Яссы были остановлены двое граждан Молдовы 27 и 22 лет. В результате проведённых проверок были обнаружены среди личных вещей два удостоверения личности и водительские права с признаками фальсификации, пишет politiadefrontiera.ro.

Мужчины заявили, что приобрели документы на родине, заплатив по 200 евро за каждый. Документы предназначались для поиска работы в Италии и Бельгии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.