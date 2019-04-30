Молдаван не пустили на Украину из-за георгиевских ленточек

Молдаван не пустили на Украину из-за георгиевских ленточек

На пункте пропуска “Староказачье” в Белгород-Днестровском районе Одесской области задержали граждан Молдовы, которые пытались попасть на территорию Украины.

Сразу в трёх молдавских автомобилях, которые следовали в Одессу, были обнаружены георгиевские ленты, пишет ruinformer.com. За попытку их провоза нарушители не смогут посетить Украину в ближайшие 3 года.

Стоит напомнить, что в 2017 году на Украине был принят закон, согласно которому в стране запрещена советская символика. Георгиевские ленточки, ставшие символом Дня Победы, также находятся под запретом. За их демонстрацию грозит штраф.

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