Молдаван не пропустили через границу за поддельные документы и авто, снятое с учета (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции задержали двоих водителей с поддельными водительскими правами. Также в пограничной зоне был обнаружен автомобиль, снятый с учета 3 года назад. Инциденты произошли на КПП “Паланка”, “Гримэнкэуць” и “Бричаны”.

Утром 29 апреля на КПП “Паланка” был остановлен гражданин Молдовы, находившийся за рулём Mitsubishi Space Star, зарегистрированном в приднестровском регионе. В ходе проверки документов пограничники заметили признаки подделки в водительских правах, выданных российскими властями для категорий A и B. Водитель признался, что купил поддельный документ в России за 200 евро.

28 апреля на КПП “Гримэнкэуць” был задержан житель столицы за рулём Mercedes Vito, у которого было обнаружено румынское водительское удостоверение с признаками фальсификации. В ходе проверки документов было установлено, что права были выданы на имя другого лица. 30-летний водитель рассказал, что получил документ в дар от члена семьи. В данном случае водительские права были изъяты и отправлены на экспертизу.

На КПП “Бричаны” был задержан гражданин за рулём транспортного средства, снятого с учета в 2016 году. При нём также был обнаружен талон техосмотра с признаками фальсификации. Гражданин Молдовы управлял автомобилем VW Passat, зарегистрированном в Германии.

Согласно заявлениям водителя, автомобиль был приобретён год назад в Бельцах, а все документы оформлял бывший владелец. Транспортное средство было изъято на время дополнительных проверок.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.