Молдаван-изобретатель дроном отправил контрабанду сигарет другу из Румынии (ФОТО, ВИДЕО)

Беспилотный летательный аппарат, который переправлял 7 000 сигарет из Молдовы в Румынию, был замечен стражами границы.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, в зоне села Поду-Джиджией коммуны Голэешты органы правопорядка обнаружили автомобиль с румынскими регистрационными номерами, рядом с которым находился мужчина. Затем правоохранители услышали шум, характерный для беспилотного летательного аппарата, и заметили, как дрон пересекает границу Молдовы и Румынии.

После его приземления органы правопорядка намеревались арестовать предполагаемого контрабандиста. Тот не подчинился приказам сотрудников Пограничной полиции и пытался сбежать. Правоохранители были вынуждены сделать два предупредительных выстрела в небо, после чего мужчина все же был арестован.

В ходе допроса 31-летний гражданин Румынии рассказал, что с ним связался неизвестный гражданин Молдовы и попросил взамен на 200 румынских леев «встретить» необычную посылку и переправить её в Яссы. Кроме этого, молдаванин передал ему мобильный телефон для общения.

Все 350 пачек незаконно переправленных сигарет были изъяты. По факту контрабанды ведётся расследование.