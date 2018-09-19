Молчание овец

О том, что традиционная отрасль животноводства на грани уничтожения

Похоже, скоро овечья брынза, традиционный продукт молдавского стола, как и каурма из баранины, которая входила в рацион питания каждой гагаузской и болгарской семьи, станут деликатесами.

Поголовье овец в республике за последние годы сократилось с 1 000 000 до 700 тыс. голов. На самом деле их ещё меньше. Одни овцеводы сокращают свои стада, но истинную цифру не декларируют, другие просто уходят из отрасли.

Но на взгляд специалистов Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды ситуация в овцеводстве не так уж критична. А с 2018 года, по словам главы управления политик в области производства, переработки и регулирования качества продуктов животного происхождения Минсельхоза Татьяны Нисторикэ, чтобы привлечь молодёжь в отрасль, субсидии предоставляют им авансом. Ими могут воспользоваться молодые животноводы, открывающие своё дело. 65% вкладывает государство, 35% – фермер.

В поисках экстрима

32-летнего производителя сыра Михаила Гаргалыка из села Томай Чадыр-Лунгского района сегодня знают далеко за пределами Гагаузии. Для многих молодой животновод служит примером успешного бизнес-проекта, который парень реализует без стартового капитала. Доильный зал и линию по производству твёрдых сыров на своей козьей ферме он построил не благодаря поддержке родного Минсельхоза, а выиграв несколько европейских грантов. И мало кто знает, что разведением коз Гаргалык занялся после провала в овцеводстве. А путь на ферму у него начался с… виноделия.

Обучаясь в Комратском госуниверситете, будущий инженер-технолог много экспериментировал на домашнем винограднике. Толковые ответы студента на госэкзамене привлекли к нему внимание членов комиссии от комбината «Криково». Они включили Гаргалыка в группу лучших выпускников, которых отправили на производственную практику в винодельни Европы. Вернувшись домой, молодой специалист работал младшим технологом на нескольких винзаводах. У него была хорошая работа, высокая зарплата, но парню не хватало драйва, и он его нашёл в животноводстве.

Отец Михаила 30 лет проработал в селе ветеринаром. После развала колхозного хозяйства он выкупил здание фермы, завёл овец. В 2012 году Михаил оставил работу технолога и перешёл к отцу на ферму, где экстрима, как оказалось, хоть отбавляй.

– В Европе овцеводство считается самой рентабельной и безотходной животноводческой отраслью, – говорит Михаил. – Мясо, молоко, жир, шерсть, шкуры – в большой цене. Иностранцы находят применение костям, сперме, внутренним органам, сухожилиям и навозу овец. А в Молдове овчары работают себе в убыток: спрос на баранину – сезонный, овечью шерсть и шкуры приходится выбрасывать.

Потеряв надежду превратить овцеферму в прибыльное предприятие, он переключился на разведение коз.

Ягнёнка хвалят весной

Овечья брынза на внешний рынок не поставляется. У овцеводов нет объёмов, чтобы обеспечить регулярную поставку этого продукта. Впрочем, его порой не хватает даже на внутреннем рынке. Некогда даже на завтрак, не говоря о больших застольях, жители Буджака не обходились без каурмы, здоровой и вкусной мясной закуски из зрелой жирной баранины. А теперь не каждая болгарская и гагаузская семья может себе позволить купить тушу овцы, чтобы приготовить традиционный продукт. Теперь каурму на столе заменяют дешёвые колбасы и куриные окорочка.

Самое выгодное в овцеводстве, считает Михаил, выращивать ягнят. Но спрос на мясо молодняка возникает только раз в году – на Пасху. В остальное время продажа ягнятины и баранины зависит от фортуны – нет стабильных рынков сбыта. Знакомый из Копчака специализируется на выращивании овечьего потомства. Он умудрился найти покупателей на свой продукт в арабских странах. Но в этом году у него с экспортом ничего не вышло, и фермер понёс убытки.

Шкурный вопрос

Овечья шерсть продаётся плохо. Ежегодно отрасль недосчитывается 5,5 млн леев из-за нереализованной шерсти. В Чадыр-Лунге работает цех по пошиву стёганых одеял, матрацев, подушек из овечьей шерсти, эта продукция идёт на экспорт. Переработчики принимают только чистое и белое руно. Пунктов приёма, предприятий по первичной обработке шерсти в регионе нет, хотя овцеводы очень нуждаются в таких услугах. Дело в том, что при обработке немытой шерсти, чтобы она превратилась в руно, применяется много химических препаратов, а на юге с очистными сооружениями большая проблема.

Со шкурами ситуация ещё хуже. Заготовители десятилетия назад за баранью шкуру платили 100-150 леев, в то время как овца на рынке стоила 250 леев. Овчар, продав пару шкур, мог купить живую ярку. Теперь за «шубу» взрослого животного платят до 10 леев. А засолка шкуры обходится втрое дороже. Бросовые цены на овечий «кафтан» возникли тоже из-за отсутствия рынка сбыта сырья. Долгое время главными покупателями буджакских шкур были турецкие фирмы. Но в страну стало поступать более выгодное сырьё, и за Босфором отказались от гагаузского товара.

Всюду клин

Картину дорисовал начальник управления сельского хозяйства Тараклийского райсовета Иван Топал. Поголовье овец и коз в регионе составляет около 350 тыс. голов, или почти половину республиканского стада. И год от года численность этих домашних животных уменьшается. Сельчане и хотели бы заниматься овцеводством, но пастбища сокращаются, сбывать мясо, шерсть, шкуры некуда.

– Не раз к нам обращались покупатели из мусульманских стран, готовые приобрести нашу баранину, – сетует Иван Топал. – Но из-за отсутствия цивилизованных условий забоя животных, простых и чётких таможенных процедур вывоза мясной продукции за рубеж мы теряем выгодные предложения.

По мнению специалиста, открытие в регионе современного предприятия по забою овец и коз, соответствующего требованиям, которые предъявляют торговые сети при реализации баранины и козлятины, – одно из решений накопившихся проблем. Руководство района не раз перед центральными властями поднимало вопрос строительства бойни. В том числе и на июльском выездном заседании кабмина в Тараклии. Но пока власть предержащие решают вопросы, предприимчивые дельцы на кризисе в овцеводстве нагревают руки. Лет пять назад заготовители покупали у овчаров скот по $2-2,5 за килограмм живого веса. Теперь они предлагают фермерам, зажатым в финансовые тиски, $1,5 за килограмм. Цену, которая не окупает даже затраты на выращивание скота.

За три десятилетия из-за невнимания государства к заботам и чаяниям животноводов овцеводство из рентабельной отрасли сельского хозяйства превратилось в убыточную. Жизнь молдавского овчара напоминает замкнутый круг. Весной он радуется, что удачно продал мясо и брынзу на Пасху. Быстро деньги потратил и в зиму вошёл без средств. Одолжил – весной вернул. Словом, на колу мочало, начинай сначала. Но, может, государству пора уже кардинально изменить эту практику?

КОММЕНТАРИЙ

Ищи чабана в поле…

Павел Присакару, председатель Федерации ассоциаций овцеводов и козоводов Молдовы: Ключевая проблема овцеводства – дефицит кадров: скотников, дояров, чабанов. В опустевших сёлах не найти толковых и ответственных работников. В мае я подал в Чимишлийское агентство занятости заявку на заведующего овцефермой с заработной платой в 5 тыс. леев. До сих пор никто не позвонил…

На днях прошло собрание членов федерации, где мы обсудили программу развития отрасли на 2019 год. Предложили Министерству сельского хозяйства, чтобы привлечь внимание к бедственному положению отрасли, где заняты тысячи сельчан, объявить 2019-й – Годом овцеводства. Может, правительство окажет овчарам реальную помощь.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Бараны из ЕС

Михаил Пойсик, доктор экономики, НИЭИ: У нас замалчивается вопрос о том, что, по требованиям Соглашения об ассоциации с ЕС, животные и условия их содержания должны сертифицироваться. Но о каких евростандартах может идти речь, если в Молдове основная часть скота выращивается на личных подворьях?

Экспортирует республика мясо в мизерных объёмах, и не в ЕС. В прошлом году продали 1,7 тыс. тонн мяса овец и коз на $4,7 млн, из них 1 тыс. тонн на $3,1 млн – в Россию.

Проблем в отечественном животноводстве накопилось непочатый край – от выращивания скота до реализации молока, брынзы, мяса. Но власти вместо их решения – после запущенного в 2014 году механизма обнуления пошлин по нормам ВТО – дали зелёный свет импорту продукции животноводства из Европы, и он растёт семимильными шагами.

Татьяна СОЛОВЬЁВА, село Томай, Чадыр-Лунгский район