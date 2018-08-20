Мокрая дорога и высокая скорость: местные власти объяснили причину столкновения троллейбуса со столбом

По словам руководителя МП «Управление электротранспорта Кишинёва» Дорина Чёрный, главной причиной аварии с участием троллейбуса стало превышение скорости и мокрая дорога, которая способствовала заносу.

Напомним, что вчера на улице Т. Владимиреску в столичном секторе Рышкановка случилось ДТП с участием троллейбуса №7. Общественный транспорт, в котором находились примерно 15 человек, врезался в электрический столб и снёс его. В результате аварии лобовое стекло было полностью разбито. Были зарегистрированы и пострадавшие.

По словам руководителя муниципального предприятия «Управление электротранспортом Кишинёва», двое пострадавших (женщина и ребёнок) были доставлены в больницу, а после обследования им разрешили продолжить амбулаторное лечение, пишет protv.md.

Согласно предварительным выводам, причина аварии заключается в мокрой дороге и превышении скорости водителем троллейбуса. Сам мужчина отказался сознаться в этом. В результате происшествия многие электрические кабеля оказались порванными, из-за чего движение других троллейбусов в той зоне было заблокировано. Снесенный столб принадлежит Управлению электротранспорта Кишинева, которое возьмёт на себя необходимые работы по его восстановлению.