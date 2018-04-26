“Модный приговор” от Алины Зоти: депутат пришла в парламент с дизайнерской сумкой от Valentino за 700 евро (ФОТО)

Молодая либералка Алина Зотя дефилировала в здании парламента с сумкой, стоимость которой более чем в два раза превышает ежемесячную заработную плату среднестатистического гражданина Молдовы.

Стоит отметить, что Зотя позволила себе дизайнерскую сумку от знаменитого кутюрье Валентино Гаравани, у которого одеваются голливудские звёзды и жёны миллиардеров. Самая дешёвая сумка Valentino стоит около 700 евро, а самая дорогая может превышать 5,6 тысяч евро, передаёт agora.md.

Правда, депутат не стала раскрывать тайну стоимости её аксессуара, мотивируя это тем, что это её личная собственность. Кроме этого, она заявила, что всё её имущество отражено в декларации об имуществе и личных интересах.

– Я задекларировала всё имущество, превышающее 15 средних зарплат, – уверяет она.

Фото: Константин Григорицэ