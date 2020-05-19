Модернизация Центрального рынка: в Муниципальном совете создана специальная рабочая группа

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В Муниципальном совете Кишинева сегодня была создана новая рабочая группа, которая будет заниматься вопросом модернизации Центрального рынка. Она представит свое видение по проекту концепции улучшения данного муниципального предприятия. До 10 июля документ будет вынесен на обсуждение в МСК.

Как отметил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинева Ион Чебан, в группу вошли представители исполнительной власти и муниципальные советники всех фракций. Он пожелал им удачи и выразил надежду на положительный результат, как и с решением о закупке новых единиц общественного транспорта.

– Центральный рынок должен быть модернизирован, – выразил уверенность Чебан.

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