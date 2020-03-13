Мобильные устройства могут быть одним из главных источников бактерий и вирусов

Мобильные устройства могут быть одним из главных источников бактерий и вирусов

Рекомендуются дезинфицировать мобильные телефоны, чтобы не допустить заражения различными инфекциями, в том числе коронавирусом.

Специалисты напомнили, что мобильные устройства могут быть одним из главных источников бактерий и вирусов. Поэтому рекомендуется обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно в том месте, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Чехол устройства лучше снять и также продезинфицировать.

Подчеркивается, что телефоны нужно обрабатывать каждый день. Для этого можно использовать салфетки и гели на основе спирта. В крайнем случае допускается использовать антисептик хлоргексидин – он больше предназначен для защиты от бактерий.

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