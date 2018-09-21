Многовекторность – залог экономического успеха Молдовы

Молдова – страна с уникальными экономическими возможностями. Будучи наблюдателем при Евразийском экономическом союзе и располагая Соглашением об ассоциации с Евросоюзом наша страна может предложить бизнесу разных стран эксклюзивные торговые возможности. Такое мнение озвучили участники дискуссионной площадки на молдо-российском экономическом форуме, которая носит название: «Молдова: между Востоком и Западом».

Молдо-российский экономический форум собрал сотни предпринимателей в одном месте. Участники дискуссионных площадок и вовсе представляют пять стран: Германию, Великобританию, Грецию, Россию и Молдову. Обсуждая геополитическое и геоэкономическое расположение нашей страны на карте мира в рамках форума, представители бизнеса многократно подчеркивали благоприятное расположение Молдовы в регионе и то, что наша страна может занять нишу моста между Востоком и Западом в экономическом плане, пишет Accent TV.

– Мы являемся участниками и свидетелями начала, нового витка улучшенного, усиленного торгового оборота, экономического сотрудничества между Российской Федерацией и РМ. Сегодня многие из стран, в том числе европейских, хотели бы занять нишу между ЕС и РФ, ЕАЭС, проще говоря, между Востоком и Западом. Но в больше части именно в Молдове есть особые конкурентные преимущества, – заявил сопредседатель “Деловой России” Андрей Назаров.

Зарубежные инвесторы с энтузиазмом смотрят на возможности, которые открывает Молдова, Андрей Назаров даже озвучил цифру в 1 миллиард долларов – столько потенциально может вкладывать российский бизнес в Молдову. Депутат-социалист Владимир Головатюк отметил, что такой объем инвестиций обеспечил бы экономический прорыв нашей стране.

– Необходимо обеспечить как минимум 10% рост экономики ежегодно и привлечь иностранные инвестиции в размере 1 миллиарда долларов в год. Для достижения этой цели необходимо использовать все возможные формы и инструменты. Учитывая чрезвычайно открытый характер молдавской экономики, её своеобразным локомотивом является внешнеэкономическая деятельность. В этом контексте особую важность приобретает правильная настройка внешнеторговых приоритетов, – сказал он.

Восточные партнеры не предлагают Молдове и не настаивают на сотрудничестве против кого-либо. Они заинтересованы в углублении интеграционных процессов с ЕС. Это, по их мнению, неоспоримое конкурентное преимущество Молдовы. В то же время они заинтересованы и в углублении сотрудничества нашей страны с ЕАЭС.

– Очевидно, что членство в одном из объединений не противоречит возможности сотрудничества с партнерами из другого союза, и это мы видим на примере государств, членов ЕАЭС, которые сделав выбор, в сторону ЕАЭС смогли найти баланс и продолжить взаимодействие и углубление диалога с ЕС, – заявил директор Департамента развития интеграции комиссии ЕАЭС Сергей Шухн.

Идеальным вариантом для нашей страны, считают спикеры форума, было бы полное снятие таможенных пошли со стороны России и отмена системы квот на товары со стороны Европейского союза. Учитывая, что на Западе востребованы одни молдавские товары, а на Востоке другие – от такого сотрудничества выиграли бы все, а в первую очередь – наша страна. Это открыло бы двери многим зарубежным компаниям, обеспечило бы стабильный инвестиционный поток, открытие рабочих мест и создание новых предприятий.