Многодетные семьи Кишинева получат финансовую помощь, благодаря фракции ПСРМ в МСК

Муниципальный совет Кишинева поддержал инициативу фракции Партии социалистов о выделении помощи семьям с тремя детьми, которые одновременно посещают детские сады.

– У нас есть огромная проблема в том, что касается демографической ситуации в Кишиневе. Вы знаете, что ежедневно 120 человек навсегда уезжают из Молдовы, а в прошлом году сложилась катастрофическая ситуация в демографии страны. С 1991 года до сих пор – самый низкий показатель рождаемости. Если мы сегодня не будем поощрять различными инструментами и методами рождение детей и то, чтобы люди оставались в стране, завтра мы столкнемся с другими, еще более серьезными проблемами, – отметил председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.