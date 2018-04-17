Многочисленными авариями “отметилась” Радоница и в Приднестровье

О ситуации на дорогах Левобережья в прошедшие выходные рассказали в пресс-службе МВД ПМР.

Так, по информации источника, 2 человека были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу с места аварии. ДТП произошло утром 15 апреля недалеко от АЗС «Ковчег». Водитель автомобиля Nissan, совершая обгон на грунтовой дороге, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в железобетонную опору ЛЭП.

В результате происшествия травмы получил 26-летний тираспольчанин, управлявший авто, и две его родственницы, находившиеся в салоне. Водитель госпитализирован в отделение смешанной травмы с закрытым переломом правой плечевой кости. В реанимацию попала его 58-летняя тётя. У пациентки диагностированы: сочетанная травма, политравма, пневмоторакс, тупая травма живота и несколько переломов. Второй пассажир, 52-летняя жительница столицы, отделалась сотрясением, ушибами и ссадинами. От госпитализации женщина отказалась.

Ещё один неудачный обгон привёл к ДТП уже вечером того же дня в селе Суклея. Водитель Volkswagen не выбрал надлежащую скорость, не убедился в безопасности манёвра, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21033», который двигался в попутном направлении и начал поворачивать налево. В результате столкновения оба авто получили механические повреждения.

А вот виновник аварии, которая произошла в воскресенье вечером в селе Терновка, в нарушение правил скрылся с места ДТП. О том, что автомобиль марки Renault, двигаясь по сельскому кладбищу, врезался в несколько металлических оградок и зацепил могильный крест, в милицию сообщили примерно в 20:20. Водитель бросил свою иномарку и скрылся. Госавтоинспекторы установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний житель села Новая Андрияшевка Слободзейского района. По факту ДТП проводится разбирательство.

Всего же в период с 14 по 16 апреля на дорогах республики зарегистрировано ещё 12 ДТП. 4 из них произошли по вине водителей, которые не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом. Два столкновения – из-за несоблюдения бокового интервала. Ещё 2 аварии – из-за нарушения водителями ПДД, не уступившими право проезда транспорту, обладающему преимуществом.

Сотрудники Госавтоинспекции в эти праздничные дни выявили и задержали 10 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.