Многие жители столицы останутся в понедельник без воды

Многие жители столицы останутся в понедельник без воды

Потребители по ул. Студенческой 3/3, 3/2, 3/6, 3/10 в столице останутся в понедельник, 22 апреля, без воды. Ее не будет с 09.00 до 15.00, в связи с проведением плановых работ, передает IPN со ссылкой на АО „Apă-Canal Chişinău”.

Также в понедельник, с 09.00 до 17.00, поставщик планирует работы по подключению нового водопровода по ул. И. Крянгэ, 1. В результате подача воды будет прекращена на пр. Штефан чел Маре, 171/1, и на улице И. Крянгэ, 5, в том числе с дробью.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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