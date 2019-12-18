Многие жители столицы останутся в четверг без воды в кране

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ 19 декабря с 09.00 до 17.00 не будет воды по следующим улицам:

Соарелуй, Валя Апелор, переулок Валя Апелор, Сфынтул Думитру, Кымпулуй, Грынелор, Глией, Тургенев, Лучафэрул, Гутуелор, Думбрэвий;

Костюжень, 3, в том числе дробные;

Каля Ешилор, 6, 8, 10, в том числе дробные;

Прунулуй, Букурией.

Также в четверг с 13.00 до 17.00 отключения воды ожидаются по адресу Мария Дрэган, 30-40, в том числе в дробных домах.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.