Многие жители столицы останутся в четверг без воды в кране

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ на пересечении улиц Спрынченоая и Хынчештское шоссе 26 декабря с 09.00 до 21.00 не будет воды по следующим улицам:

ул. Друмул Виилор 36-42, в том числе дробные дома;

Хынчештское шоссе 64-240, 59-167, в том числе дробные дома;

Хынчештское шоссе, в том числе дробные дома;

район Скиноаса 1, Скриноаса 2;

ул. Гренобле 1-5, 106, 147, в том числе дробные дома;

ул. Н. Тестемицану 37,39, в том числе дробные дома;

ул. Скиноасей 1/1-4;

ул. Пьетрарилор, ул. М. Греку, ул. М. Березовски, ул. К. Штирбу.

Также в четверг с 09.00 до 17.00 отключения воды ожидаются по следующим адресам:

ул. К. Суручану 13-15, в том числе дробные дома;

ул. К. Вырнав 20.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.