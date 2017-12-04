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Многие жители столицы останутся без воды в кране во вторник

Многие жители столицы останутся без воды в кране во вторник

О запланированных отключениях сообщает поставщик. 

Так, в частности, в связи с проведением запланированных работ компанией «Gas Natural Fenosa», во вторник, 5 декабря, с 13.30 до 17.00 возможно отключения электроэнергии, что приведет и к приостановлению подачи воды по адресу: Михаил Садовяну, 2, 2/5.

Кроме этого, проведение работ по замене кранов и счетчиков приведет к отключению воды во вторник с 9.00 до 17.00 по следующим улицам:

  • Конструкторилор;
  • Подгоренилор, 62-124, 69-95;
  • Криулень;
  • переулок Криулень;
  • Молдовица;
  • Брынковяну;
  • Дойна, 84-104, 113-185.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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