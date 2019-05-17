Многие жители столицы и пригорода Гидигич останутся в субботу без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода по адресу Влайку Пыркэлаб, 33, с 09.00 до 19.00 без воды в кране временно останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Влайку Пыркэлаб, 29-35, 26-32.

По этой же причине с 09.00 до 17.00 будет прекращена подача воды в дома по адресу:

Дечебал, 93-99.

Кроме того, в связи с проведением плановых работ с 09.00 по 17.00 воду отключат в Гидигиче по улицам: Штефан чел Маре, М. Эминеску, В. Микле, А. Хыждэу, Шарбан, Ю. Гагарин, переулок Ю. Гагарин, 9 Мая, И. Некулче, А. Пушкина, И. Крянгэ, Дечебал.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.