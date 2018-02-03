Многие жители пригорода Гидигич и Кишинёва останутся в понедельник без воды

Об этом сообщает поставщик AO Apă-Canal Chișinău.

Так, в связи с выполнением работ, с 10:00 до 17:00 останутся без воды жители пригорода Гидигич на улицах: Парижская коммуна, Ион Солтыс, Борис Главан и Штефан чел Маре.

В столице отключения пройдут с 10:00 до 16:00 на улицах А.Пушкин (с 39 по 43 дом с дробями) и Г.Виеру (с 6 по 10 дом с дробями).

Кроме этого, без источника жизни на шесть часов (с 10:00 до 16:00) останутся жильцы дома №20 на улице Ион Крянгэ в селе Добруджа.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.