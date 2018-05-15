Многие жители Кишинева завтра останутся без света

Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 16 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутке времени, указанного ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Сектор Ботаника:

– бул. Дачия 42, 42/1, 42/3, 44, 44/2, 44/5, 44A, 52, 9999, Индепенденцей 50B, 52, 54, 54/1 – 09:00 – 17:00;

– ул. Белград 22-34, 54-62, Варшовия 5 – 11:00 – 17:00;

– ул. Белград 54, 60V, Варшовия 2, 2/2, 6; пер. Львов 2, 63, пер. Львов 3 52-80, пер. Львов 5, 11-19, 12-20, пер. Львов 6, 11-19 – 11:00 – 14:00;

2. Сектор Буюканы:

– ул. 31 августа 137A, 141, пер. 31 августа 141, Букурешть 140/1, Мовилэ 4, 5, 6, 6/2, S.Lazo 7 – 10:00 – 17:00;

– ул. Каля Ешилор 5, 5/1, 5A, 5/4, 5/6 – 09:00 – 17:00;

– ул. Николае Костин 61/3 – 09:00 – 12:00;

– ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 – 08:00 – 19:00;

3. Сектор Буюканы, г. Дурлешть:

– ул. Виилор – частично 09:00 – 17:00;

4. Сектор Центр:

– ул. 31 августа 78, Пушкина 21, площадь Великого национального собрания 1, Штефан чел Маре 999, 9999 – 09:00 – 16:00;

5. Сектор Центр, г. Кодру:

– ул. Виеру 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 – частично 09:30 – 18:00;

6. Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Ребряну 38/1, Мовилени 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 – 09:30 – 17:00;

– ул. Думенюк 3, 6, Садовяну 32/4, 34/3, 36/4, 38, 38/1, 38/2, 38/5, Мирча чел Бэтрын 27/6, 29/3A, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 9999 – 09:00 – 13:00;

– ул. Узинелор 100/1, Варница 16/1 – 10:00 – 17:00;

7. Сектор Рышкановка:

– ул. Димо 25 – 13:00 – 17:00;

– ул. Димо 29/1 – 09:00 – 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.