Многие жители Кишинева завтра останутся без света

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 22 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света в промежутке времени, указанного ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Сектор Ботаника:

– ул. Белград 19/1A – 09:00 – 17:00;

2. Сектор Ботаника, с. Брэила:

– ул. Буребиста, Кантемир, Флорилор, Гагарин, Мовилэ, Ренаштерий – частично 10:00 – 17:00 (1 час);

3. Сектор Ботаника, ком. Бэчой:

– ул. Коробчану, Кишинэулуй, Чокырлия, Кримея, Христо Ботев, Месаджер, Мирча чел Бэтрын, Штефан чел Маре, Викторие й – частично 10:00 – 17:00 (1 час);

– ул. Дачия, Дойна, Друцэ, Фынтынилор, Хотин, Ион Инкулец, Ливезилор, Миорица, Орхеюлуй – частично 10:00 – 17:00 (1 час);

4. Сектор Буюканы:

– ул. Матеевич 79, 81, Бодони 7 – 09:00 – 17:00;

– ул. Каля Ешилор 33/2, 33/3, 29/2 – 09:00 – 17:00;

– ул. Коробан 1-37, 2-32, Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 – 08:00 – 19:00;

5. Сектор Центр:

– ул. Университэций 1-39, 2-36, Галбенэ 5, Крихан 16A, Театральный переулок 7 – 09:30 – 17:30;

6. Сектор Центр, г. Кодру:

– ул. Кымпулуй, Костюжень, Ковтун, Глией, пер. Глией, Грынелор, Урожайная – частично 09:30 – 18:00;

– ул. Vieru 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 – частично 09:30 – 18:00;

7. Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Ребряну 38/1, Мовилени 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 – 09:20 – 18:00;

8. Сектор Рышкановка:

– ул. Дога 2-14, 7-17, 26, 2/1, пер. Дога 11/1, 13/1, 13/4, 13/6, Каля Мошилор 17; 1 пер. Чиркулуй 5; 2 пер. Чиркулуй 2; 3 пер. Чиркулуй 2/1, Корнешть 7-17, 16-22, Виеру 33, Пиетрэрией 3-23, 4-24; 2 пер. Пиетрэрией 25, 33, пер. Пиетрэрией 3-43, 4-28, Ренаштерий 7, 12 – 09:25 – 17:25;

9. Сектор Рышкановка, с. Хулбоака:

– ул. Канна, Негруцци, Мария Дрэган, Эминеску, Сф. Винерь, Штефан чел Маре, Александри, 31 августа – частично 08:30 – 19:00;

– ул. Негруцци, Ватаману, Эминеску, Сф. Винерь, Штефан чел Маре – частично 09:00 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.