Многие жители Кишинева сегодня останутся без света

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 26 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутке времени, указанного ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Сектор Буюканы:

– Каля Ешилор 5, 5/47, 7 – с 09:00 до 13:00;

– Каля Ешилор 7, 7/2 – с 13:00 до 17:30;

– Коробан 1-37, 2-32, Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 – с 08:00 до 16:00;

Сектор Центр:

– Александру чел Бун 48/1A, Октавиан Гога 1-13, 2-14, Рабби Цирилсон 4,6, Александри 92, 137, 137/1 – с 09:30 до 17:00;

– Валя Дическу 53-91, 64-140, Гурие Гросу 16, Хынчештское шоссе 44 – с 10:30 до 17:30;

Сектор Центр. г. Кодру:

– Кымпулуй, Костюжень, Ковтун, Глией, пер. Глией, Грынелор, Урожайная – частично с 09:30 до 17:30;

Сектор Чеканы:

– Кэрэмидарилор 13-23, 26-38, Ребряну 20A 20/1A, Узинелор 12-14, 27-79, 60, Варница 2/10 – с 09:00 до 18:00;

– Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Ребряну 38/1, Мовиленин 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 – с 09:30 до 17:00;

– Милеску Спэтару 2, 3, 4, 5, пер. Милеску Спэтару 5, Заднипру 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 – с 11:00 до 17:00;

Сектор Чеканы. г. Вадул луй Водэ:

– Дойна, Крянгэ, Извоарелор, Эминеску, Мирча чел Бэтрын, Петру Рареш, Св. Думитру, Штефан чел Маре, Вероника Микле – частично с 09:20 до 17:00;

Сектор Чеканы, с. Келтуитор:

– Букурией, Келтуиторь, Дечебал, Дойна, Думбравей, Думбравилор, Деляну, Витязул, Костин, Пэчий, Салкымилор, Св. Винерь, Св. Думитру, пер. Св. Думитру, Св. Георге, пер. Св. Георге, Траян, Трандафирилор, пер. Трандафирилор – частично с 09:00 до 17:00;

Сектор Чеканы, ком. Тогатино:

– Алеку Руссо, Матеевич, Букурешть, пер. Букурешть, Кантемир, Флорилор, Гиочеилор, Крянгэ, Эминеску, Садовяну, Падурилор, Св. Винерь, Штефан чел Маре, Тогатин, Трандафирилор, Валя Тогатин – частично с 09:00 до 17:00;

Сектор Рышкановка:

– Флорилор 16/1 – с 09:40 до 17:00;

– Бадиу 15, 19, 24-38, 15A, 19A, 38A, Брынковяну 24, 24B, 33A, 35, Дойна 59, Хотин 1, 6-16, Путней 49-63, 50-66, Теодорою 2-32, 13-33, Тимишоара 1, 14, 16 – с 09:00 до 17:00;

Сектор Рышкановка, ком. Ставчень:

– Матеевич, Богдан Петричейку Хыждеу, Букурешть, Ливезилор, Фрунзе, Миорица, Нукарилор, Салкымилор, Стэучень, Тинеретулуй, Трандафирилор, 31 августа – частично с 09:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.