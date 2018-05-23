Многие жители Кишинева сегодня останутся без света

Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 23 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света в промежутке времени, указанного ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Сектор Ботаника:

– ул. Гренобле 130-132, 169-199, 9999, 199/2, Индепенденцей 14, Traian 12/2, 12/3, 14/4, 16/2, 20, 20A, 22, 23/1, 24, 26, 9999 – 13:00 – 17:00;

– ул. Валя Кручий 2, Дачия 50 кв.268A – 10:00 – 15:00;

2. Сектор Буюканы:

– ул. В. Коробан 1-37, 2-32, Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 – 08:00 – 19:00;

3. Сектор Центр:

– ул. Фынтынилор 2G, 16, 28, Одеса 63/1, 67, Столничень 34/3, 34/6, Валя Трандафирилор 9001, Маилилор 32/1, 34 – 09:30 – 17:00;

– ул. Грэдинилор 23 – 09:00 – 17:00;

– ул. Измаил 84 подъезды 1-3 – 09:30 – 17:00;

4. Сектор Центр, г. Кодру:

– ул. Виеру 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 – частично 09:30 – 18:00;

5. Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Ребряну 38/1, Мовилени 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 – 09:20 – 18:00;

– ул. Игорь Виеру 3, 3A, 5, 5/1, 5/2, 5/4, 6/3, 7, 9, 10, 10/3, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/6, Мирча чел Бэтрын 23, 25, 25/1, 25/2, 27, 27/1, 27/2, 27B – 09:00 – 13:00;

6. Сектор Чеканы, ком. Бубуечь:

– ул. 27 августа, Алеку Руссо, Борис Главан, Конструкторилор, Дечебал, Кантемир, Теодорович, Думбравей, Ион Солтыс, Гагарина, пер. Гагарина, Эминеску, Михай Витязул, Мирон Костин, Плопилор, пер. Плопилор, Попов, Серелор, Св. Мария, Школий, Штефан чел Маре, Теилор, пер. Теилор, Тинеретулуй, пер. Тинеретулуй, Траян, Бубуйог, Волунтарилор – частично 09:10 – 17:00;

7. Сектор Чеканы, ком. Колоница:

– ул. Букурешть, Будешть, Буков, Флорилор, Хотин, Лэутарилор, Садовяну, Николина, Расаритулуй, Штефан Нягэ, Тинеретулуй, Трандафирилор, Вадул луй Водэ, Валя Унгурилор – частично 10:30 – 13:00;

8. Сектор Рышкановка, ком. Грэтиешть:

– ул. Канна, Негруцци, Мария Драган, Эминеску, Св. Винерь, Штефан чел Маре, Александри, 31 августа – частично 08:30 – 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.