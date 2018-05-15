Многие жители Кишинева сегодня останутся без электричества

Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 15 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, электричества в промежутке времени, указанном ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Сектор Ботаника:

– бул. Дачия 42, 42/1, 42/3, 44, 44/2, 44/5, 44A, 52, 9999, ул. Индепенденцей 50B, 52, 54, 54/1 – 09:00 – 17:00;

2. Сектор Буюканы:

– ул. 31 августа 137A, 141, пер. 31 августа 141, Букурешть 140/1, Мовилэ 4, 5, 6, 6/2, Лазо 7 – 10:00 – 17:00;

– ул. Коробан 1-37, 2-32, Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 – 08:00 – 19:00;

3. Сектор Центр:

– ул. 31 августа 78, А. Пушкин, 21, площадь Великого национального собрания 1, Штефан чел Маре 999, 9999 – 09:00 – 16:00;

– ул. Армянская 42, 42A, 44 – 09:00 – 17:00;

– ул. М. Варлаам 75,77 – 09:00 – 18:00;

4. Сектор Центр, г. Кодру:

– ул. Андрей Вынару, Бусуйокулуй, пер. Бусуйокулуй 1, Кодру, пер. Колиней 1, Драгомирна, Друмул Скиноасей, пер. Друмул Скиноасей 1, пер. Друмул Скиноасей 3, Галаць, Жубилиарэ, Эминеску, Михаил Журавели, пер. Михаил Журавели 1, пер. Михаил Журавели 2, пер. Михаил Журавели 3, пер. Михаил Журавели 4, Молоканилор, пер. Молоканилор 1, Николае Сулак, Олимпик, пер. Олимпик 1, пер. Олимпик 2, пер. Олимпик 3, Потырникий, пер. Потырникий 1, пер. Потырникий 2, пер. Потырникий 3, Препелицей, пер. Ростов 2, Скиноаса Ноуэ, Скиноаса Вале, Св. Мария, Св. Николае, Св. Георге, пер. Св. Георге, Сихаструлуй, Ситарулуй, пер. Ситарулуй 1, пер. Ситарулуй 2, пер. Ситарулуй 3, г. Кишинев: ул. Галаць 44, Потырникий 21-69, 30-84 – частично 09:30 – 17:00;

– ул. Кымпулуй, Костюжень, Ковтун, Глией, пер. Глией, Грынелор, Урожайная – частично 09:30 – 18:00;

str.Vieru 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 – 09:30 – 18:00;

5. Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Ребряну 38/1, Мовилени 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 – 09:30 – 17:00;

– ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 – 09:20 – 17:00;

6. Сектор Чеканы, ком. Бубуечь:

– ул. Штефан чел Маре 10 – частично 09:10 – 13:00;

7. Сектор Рышкановка:

– ул. Б. Воевод 8/6 – 09:30 – 17:00;

– ул. Буна Вестире 1-11, 2-10, Колина Пушкин 5-27, 6-32, Моара Рошие 4/2, 2/3, Петру Рареш 28/1, 39/1, З. Арборе 8, 9, 10 – 09:00 – 17:00;

– ул. Д. Рышкану 9/1 – 09:10 – 17:10;

8. Сектор Рышкановка, ком. Ставчень:

– ул. 31 августа 1989, Матеевич, Барбу Лэутару, Бируинца, Хышдеу, Дачия, Дечебал, Драгош Водэ, Думбравей, Асаки, Ливезилор, М. Фрунзе, Миорица, Нукарилор, Орхеюлуй, Ренаштерий, Салкымиилор, Стэучень, Тинеретулуй, Трандафирилор, Виерилор – частично 09:10 – 17:10;

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.