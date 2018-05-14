Многие жители Кишинева сегодня останутся без света

Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 14 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутке времени, указанного ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Сектор Ботаника:

– ул. Мунчешть 364, Пэдурий 17, 21, 21/1 – 09:30 – 14:00;

2. Сектор Буюканы:

– ул. Коробан 1-37, 2-32, Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 – 08:00 – 19:00;

3. Сектор Буюканы, г. Дурлешть:

– ул. Кэприяна, Картуса, Кодрилор, пер. Кодрилор, Грибов, пер. Яшулуй, Мирон Костин, Тестемицану, пер. Тестемицану 1, пер. Тестемицану 2, пер. Тестемицану 4 – частично 13:00 – 17:00;

– ул. Дурлешть, Флорилор, Грибов, Ливезилор, Мария Чеботарь, Эминеску, пер. Эминеску, Пэчий, Владимиреску, пер. Владимиреску, Александри, Вовинтень, пер. Вовинтень, пер. Вовинтень 2 – частично 09:00 – 13:00;

4. Сектор Центр:

– ул. Щусев 42, 44, 46, 58, 60, 43, 47, Эминеску 30, 38, Александри 95, Пыркэлаб 18, 20, 22, 26 – 14:00 – 17:00;

– ул. Докучаев 4 – частично 09:30 – 17:00, на 4 часа;

– ул. Докучаев 5 – частично 09:30 – 17:00, на 4 часа;

5. Сектор Центр, г. Кодру:

– ул. Кымпулуй, Костюжень, Ковтун, Глией, пер. Глией, Грынелор, Урожайная – частично 09:30 – 18:00;

– ул. Виеру 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 – частично 09:30 – 18:00;

6. Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 13-23, 26-38, Ребряну 20A 20/1A, Узинелор 12-14, 27-79, 60, Варница 2/10 – 09:00 – 17:00;

– ул. Кэрэмидарилор 23-79, 56-94, Ребряну 38/1, Мовилени 1-51, 2-32, Св. Параскива 9-27, Узинелор 75 – 09:30 – 17:00;

– ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 – 09:20 – 17:00;

– ул. Варзару 5/2 – 13:00 – 17:00;

– ул. Вадул луй Водэ 60/1 – 09:00 – 13:00;

7. Сектор Рышкановка:

– ул. Рышкану 9/1 – 09:10 – 17:10;

8. Сектор Рышкановка, с. Гоян:

– ул. Кишинэу, Гоян, Икел, Пэчий, Вэилор – частично 09:35 – 17:35.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.