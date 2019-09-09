Многие жители Кишинева останутся без воды в кране во вторник

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Потребители, живущие по адресу Мирча чел Батрын, 5/1, 7/1, 7/6 в столице, останутся во вторник, 10 сентября, без воды в кране. Отключения запланированы с 09.00 до 20.00 в связи с проведением запланированных работ.

Также во вторник, с 09.00 до 21.00 подача воды будет приостановлена на улицах: Мелестиу, 6-12, 1, включая дробные дома; Дечебал, 2-4, включая дробные дома; Гагарина, 10, включая дробные дома, а также на переулке Мелестиу и переулке 3 Кауказ. Также отключения ожидаются на улицах: Одесса, Столничень, Мазизилор, Добруша, Ворничень, Ойтуз, Фынтынилор, Кэпэчень, Тиса, Черника, Сочилор, Текуч, Думбрэвий, Хрушка и Гырлей.

А с 11.00 до 17.00 вода может быть отключена и по адресам: Грэдинилор, 21 и Григоре Уреке, 4, в связи с проведением работ, запланированных компанией “Gas Natural Fenosа”.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.