Многие жители Центра, Чекан и Рышкановки временно останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях услуги предупреждает поставщик.
Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.
Центр
Митрополит Варлаам, 73, 75 – с 09:00 до 18:00.
Чеканы
Кэрэмидарилор, 23-79, 56-94, Л. Ребряну, 38/1, Мовиленин, 1-51, 2-32, Св. Параскева, 9-27, Узинелор, 75 – с 09:30 до 17:00.
Колоница, 9999, Узинелор, 199/2, 201/1, 201/10, 203, 209/1, 210 – частично с 09:10 до 13:00.
Рышкановка
Флорилор, 12/1 – с 09:30 до 17:00.
В. Бадю, 15, 19, 24-38, 15A, 19A, 38A, К. Брынковяну, 24, 24B, 33A, 35, Дойна, 59, Хотин, 1, 6-16, Путней, 49-63, 50-66, Ек. Теодорою, 2-32, 13-33, Тимишоара, 1, 14, 16 – с 09:00 до 17:00.
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