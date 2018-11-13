Многие жители Буюкан останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров в среду, 14 ноября, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Дойна и Ион Алдя-Теодорович от улицы Ион Пеливан до улицы Парис;

Букурией, 1-5, включая дробные дома;

Сучава, 110-120, 103-131, 136, включая дробные дома;

Ион Лука Караджале, 17;

Балканское шоссе, 2-4, включая дробные дома;

Алба-Юлия, 87-101, 204-206, включая дробные дома;

Парис, 11-25, 12-20,

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.