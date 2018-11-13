Многие жители Буюкан останутся без воды в среду

Многие жители Буюкан останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров в среду, 14 ноября, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

  • Дойна и Ион Алдя-Теодорович от улицы Ион Пеливан до улицы Парис; 
  • Букурией, 1-5, включая дробные дома;
  • Сучава, 110-120, 103-131, 136, включая дробные дома;
  • Ион Лука Караджале, 17; 
  • Балканское шоссе, 2-4, включая дробные дома;
  • Алба-Юлия, 87-101, 204-206, включая дробные дома;
  • Парис, 11-25, 12-20,

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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