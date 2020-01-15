Многие жители Бубуечь останутся в четверг без воды в кране

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ в коммуне Бубуечь 16 января с 09.00 до 17.00 не будет воды по улицам Думбравей, Доничь, Св. Андрей, Св. Василе, Св. Николай, Иоан Ботезэторул, Фиерарилор. Кроме этого, отключения воды ожидают жителей следующих улиц: Бусуёкулуй, Пьетрарилор, Зидарилор, Лемнарилор, Г. Виеру и Индепенденцей.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.