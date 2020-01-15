Многие жители Бубуечь останутся в четверг без воды в кране

Многие жители Бубуечь останутся в четверг без воды в кране

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением плановых работ в коммуне Бубуечь 16 января с 09.00 до 17.00 не будет воды по улицам Думбравей, Доничь, Св. Андрей, Св. Василе, Св. Николай, Иоан Ботезэторул, Фиерарилор. Кроме этого, отключения воды ожидают жителей следующих улиц:  Бусуёкулуй, Пьетрарилор, Зидарилор, Лемнарилор, Г. Виеру и Индепенденцей.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md