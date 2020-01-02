Многие жители Ботаники останутся в пятницу без воды в кране

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ по подключению нового водопровода в пятницу, 3 января, с 09.00 до 17.00 не будет воды по следующим адресам:

бул. Дачия 65-85, в том числе дробные дома;

район “Galata”.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.